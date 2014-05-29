Побывать в музее подносов, не выходя из дома. Теперь в Тагиле и такое возможно (ФОТО)

Начал свою работу электронный ресурс «Каталог лаковой росписи по металлу из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» - тагильский-поднос.рф. Исследователи – историки, искусствоведы, краеведы – получили возможность познакомиться и изучить тагильские подносы, не выходя из дома.

Ныне это здание - памятник истории и культуры федерального значения. Проект выполнен на средства гранта Министерства культуры Свердловской области. Он объединил две задачи – посетитель ресурса не только сможет совершить виртуальную экскурсию по залам музея истории подносного промысла, но и ознакомиться с коллекцией попредметно. Сотрудники Digital-агентства UMIKS постарались максимально воплотить все задумки музейных сотрудников – авторов проекта.

Раздел «Каталог» отвечает классическим критериям музееведения, в основе его структуры лежит хронологический принцип, имеются краткие исторические справки, характеризующие развитие промысла в данный период. Несомненным достоинством каталога является раздел «Для коллекционера», в котором представлен список литературы по обозначенной теме, списки мастеров XX-XXI веков и клеймовник. Все это очень пригодится школьникам, студентам, краеведам и всем, изучающим историю нашего края. С помощью поисковика Вы легко сможете найти работы интересующего Вас автора, система перекрестных ссылок дает возможность быстро найти дополнительную информацию.

С помощью современных цифровых технологий уникальная коллекция стала гораздо более доступной для исследователей и посетителей. Это, несомненно, будет способствовать активизации исследований, совершенствованию атрибуции предметов, написанию самого разного вида школьных и студенческих работ по данной тематике, а также популяризации уникального промысла – уральской лаковой росписи по металлу.