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Побывать в музее подносов, не выходя из дома. Теперь в Тагиле и такое возможно (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Побывать в музее подносов, не выходя из дома. Теперь в Тагиле и такое возможно (ФОТО)

29 мая 2014, 12:55Общество
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