Сделать паспорт и получить справки не выходя из дома: МФЦ будет ездить на адреса

7 мая 2014 г. Правительство Российской Федерации приняло постановление № 412 «О внесении изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Вступившие в силу новые правила разрешают многофункциональному центру предоставлять госуслуги в новом формате, а именно: выезжая к заявителю на дом или на работу в удобное время и за определённую плату, - пояснил суть изменений директор Многофункционального центра Свердловской области Игорь Бабкин. - При этом законодатель предусмотрел защиту определенных категорий населения, которые смогут пригласить специалиста МФЦ для предоставления услуги бесплатно.

Бабкин сообщил, что правительство Свердловской области в течение лета должно определить категории граждан, не оплачивающих выезд сотрудника учреждения. По мнению главы областного МФЦ, этот перечень будет включать инвалидов, участников Вов и некоторых других.

Выездной коммерческий прием – это не только новая возможность, выбор способа получения услуги, но и плата за комфортные условия, - подчеркнул руководитель организации. – В стоимость вызова включена стоимость работы специалиста, операционные, транспортные расходы. Если услуга, как, например, оформление загранпаспорта не затратна по времени, то и ее стоимость, соответственно, будет ниже. Или, например, заявитель будет согласен оплатить поездку оператора на такси или предоставить собственный автомобиль, что также уменьшит цену приема.

Бабкин особо отметил, что практика выездных приемов будет введена во всех филиалах МФЦ.

После разделения свердловчан на категории: тех, к кому оператор МФЦ должен на основании нормативного акта приехать бесплатно и тех, кто заплатит за прием, будет разработан прейскурант выездных приемов. Этот перечень будет доступен на сайте учреждения www.mfc66.ru. Также будет разработаны способы оплаты вызова оператора, записи на выездные приемы.

Скорее всего, заявитель должен будет произвести предоплату приезда специалиста и оплату госпошлины уточнил Игорь Бабкин.

Кроме того, нововведения позволят многофункциональному центру оформлять полисы обязательного медицинского страхования и принимать различные платежи в специальных кассах.

Также Бабкин рассказал о планах по введению новых МФЦ до конца 2014 года.

МФЦ, по выражению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, самый успешно реализуемый проект на территории страны, - заявил директор центра. – Правительство области оказывает всестороннюю поддержку областной программе по развитию многофункциональных центров. Сейчас 37 МФЦ работают в 33 муниципальных образованиях. К концу 2014 года их будет 55, доля доступности получения государственных услуг по принципу «одного окна» достигнет 60%.