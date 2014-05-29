Школьники рассказали, как сделать Нижний Тагил чистым (ФОТО)
29 мая 2014, 15:40Общество
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Накануне завершился ежегодный конкурс листовок и плакатов «За чистоту подъездов и дворов». На этот раз он прошел в рамках программ «Чистый город», «Светлый город».
Дети из 33 школ Нижнего Тагила представили на суд жюри 182 работы, из которых были выбраны достойнейшие. Тем не менее, в течение всего лета тагильчане смогут увидеть работы на выставках в учреждениях культуры, а 1 июня, в День защиты детей, в парке им. Бондина.
Организатором конкурса выступил МБУ ДО ЦДТ «Выйский», который обращается к возможным спонсорам:
Только дети знают и могут просто и доступно объяснить как нужно себя вести. Приглашаем к сотрудничеству полиграфические и рекламные фирмы города, желающие пропагандировать идею конкурса и сделать наш город более чистым, с высокой культурой.
Связаться с центром можно по телефону: 48-79-79, а результаты конкурса смотрите на сайте ЦДТ «Выйский».
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