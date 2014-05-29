Тагильчане, движение на Серовском тракте восстановлено. Осталось нанести разметку

Как сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области, в рамках ремонтно-восстановительных работ была организована доставка около 200 кубометров различных материалов, необходимой техники.

Заместитель начальника «Управления автомобильных дорог» Олег Мелехов:

В течение восьми часов после размыва полотна движение осуществлялось по встречной полосе. Затем в два ночи движение по трассе было полностью восстановлено. Вчера бригада на данном участке уложила асфальт, сегодня будет нанесена разметка, и работы будут полностью завершены.

Напомним, в ходе ремонтно-восстановительных работ выяснилось, что виновниками происшествия стали бобры, устроившие плотину рядом с дорогой. В итоге сооружение, построенное животными, не выдержало массу воды, плотину прорвало, что и привело к размыву дороги. По словам Олега Мелехова, подобные случаи нередки в их практике, наиболее часто они происходят в Байкаловском районе Свердловской области.