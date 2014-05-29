Тагильчане, движение на Серовском тракте восстановлено. Осталось нанести разметку
Накануне на Серовском тракте случилось размытие дороги, причиной которого, по версии специалистов, стали бобры. Вчера все работы по восстановлению участка были завершены.
Как сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области, в рамках ремонтно-восстановительных работ была организована доставка около 200 кубометров различных материалов, необходимой техники.
Заместитель начальника «Управления автомобильных дорог» Олег Мелехов:
В течение восьми часов после размыва полотна движение осуществлялось по встречной полосе. Затем в два ночи движение по трассе было полностью восстановлено. Вчера бригада на данном участке уложила асфальт, сегодня будет нанесена разметка, и работы будут полностью завершены.
Напомним, в ходе ремонтно-восстановительных работ выяснилось, что виновниками происшествия стали бобры, устроившие плотину рядом с дорогой. В итоге сооружение, построенное животными, не выдержало массу воды, плотину прорвало, что и привело к размыву дороги. По словам Олега Мелехова, подобные случаи нередки в их практике, наиболее часто они происходят в Байкаловском районе Свердловской области.
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