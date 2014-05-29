У Peugeot 408 появилась новая комплектация
29 мая 2014, 09:24ОбществоРОман БОТов
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Компания Peugeot представила новую комплектацию Style для седана 408, которая будет доступна для заказа с июня 2014 года. Комплектация Style основана на базе уже существующей Active и дополнена списком стандартного оборудования, в который входит двухзонный климат-контроль, подогрев нижней части лобового стекла и форсунок омывателя, электропривод боковых зеркал заднего вида, спортивный кожаный руль с алюминиевыми вставками. Кроме того, на Peugeot 408 Style перекочевали полезные опции с комлектации Active: противотуманные фары, аудиосистема с поддержкой MP3, Bluetooth и USB, подогрев передних сидений, система динамической стабилизации ESP, полный электропакет.
Стоимость Peugeot 408 в комплектации Style с двигателем 120 л.с. с автоматической коробкой передач составляет 689 000 рублей, а с 150-сильным мотором – 753 000 рублей.
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