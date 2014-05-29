В Тагиле открывается детская фотовыставка «Улыбки детства»

Юные фотографы представят общественности свои работы, посвященные Дню защиты детей, выполненные под руководством опытных педагогов и психологов Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы явлений», в рамках направления «Фототерапия» с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Метод фототерапии – самое новое направление проекта, стремительно набирающее обороты с 2013 года, в котором «особенные» дети могут осваивать фотомастерство и при этом получать положительный оздоровительный эффект от занятий.

20 детей-участников и их родители на протяжении 6 месяцев встречались с педагогами-волонтерами в фотостудии, фотографировали, придумывали постановки, выполняли домашние задания и искали только свой неповторимый фотокадр, чтобы в результате заполнить экспозицию выставки самыми интересными фотоработами по итогам занятий. На них запечатлены самые радостные моменты – моменты творчества и радости, где дети выступают как в роли моделей, так и в роли авторов работ, запечатляющих друг друга, своих наставников-педагогов, членов семьи, домашних животных и многое другое.

На выставке «Улыбки детства» удастся не только познакомиться с детскими фотографиями, но и, по традиции, пообщаться с авторами каждой работы.