Volkswagen Golf Sportsvan может появиться в России
29 мая 2014, 09:23ОбществоРОман БОТов
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Концерн Volkswagen рассматривает возможность расширения модельной линейки в России компактвэном Golf Sportsvan. Мировая премьера концепта прошла еще в прошлом году на автосалоне во Франкфурте, а серийная версия представлена на Женевском автосалоне в марте 2014 года. Volkswagen Golf Sportsvan стал преемником модели Golf Plus.
В Европе компактвэн предлагается в трех, традиционных для Volkswagen, комплектациях: Trendline, Comfortline и Highline. Силовые установки для Golf Sportsvan представлены в шести вариантах, диапазон их мощностей варьируется от 85 до 150 л.с. Европейские цены на автомобиль составляют от 19 000 евро до 26 000 евро.
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