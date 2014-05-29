Volkswagen Golf Sportsvan может появиться в России

В Европе компактвэн предлагается в трех, традиционных для Volkswagen, комплектациях: Trendline, Comfortline и Highline. Силовые установки для Golf Sportsvan представлены в шести вариантах, диапазон их мощностей варьируется от 85 до 150 л.с. Европейские цены на автомобиль составляют от 19 000 евро до 26 000 евро.