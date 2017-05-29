Экс-началник полиции Верхней Салды осужден за мошенничество
29 мая 2017, 10:00Общество
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В Верхней Салде оглашен приговор экс-начальнику МВД города за хищение более 500 тыс. руб.
Как сообщает Urbc.ru, мужчина три года вводил в заблуждение своих подчиненных, склоняя их к написанию рапорта о выплате материальной помощи в связи со смертью родственника. Денежные средства он забирал себе.
Своими действиями он нанес урон бюджету области на сумму 521 тыс. руб.
Экс-полицейский осужден за мошенничество. Он приговорен к 2,9 годам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. руб.
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