Конфликт между журналистом и полицейским произошёл в Екатеринбурге (ФОТО)

Дело в том, что журналист Марина Шулёва сообщила в полицию информацию о торговой точке, незаконно продающей алкоголь в ночное время. В итоге сотрудники полиции разбираться пришли к Марине.

На странице Facebook девушка подробно рассказала, что ранним утром к ней в квартиру пришли правоохранители, пишет E1.ru.

Продолжился разговор на подобных интонациях и в оскорбительной манере, рассказала Марина.

Свой ответ сотрудница полиции Юлия, которая беседовала с Мариной, также разместила в социальных сетях:

В полиции Екатеринбурга пообещали разобраться в ситуации и узнать, проверили ли полицейские ларёк-нарушитель или нет.