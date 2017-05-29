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Стартует детский городской лагерь профессий! Будет интересно и весело! Ждем Вас!
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Сюжеты:
Нижний Тагил
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Стартует детский городской лагерь профессий! Будет интересно и весело! Ждем Вас!
29 мая 2017, 13:50
Общество
E.chernuhina@smartykids.r
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Стартует детский городской лагерь профессий! Будет интересно и весело! Ждем Вас!
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