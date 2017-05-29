Студенты и преподаватели из разных городов России приняли участие в научной конференции в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В конференции приняли участие более 200 школьников, студентов и аспирантов, а также сотрудников и преподавателей учреждений образования России – из Новосибирской, Томской областей, Крыма, Казахстана и Белоруссии. Кроме того, для выступлений были приглашены представители промышленных предприятий.

Конференция каждый год увеличивает свои масштабы. Своим присутствием нас почтили школьники, студенты и коллеги из Казахстана, а также из других регионов России. В этом году «Молодежь и наука» значительно «помолодела» по сравнению с прошлыми годами, так как в ней массово приняли участие учащиеся старших классов из школ Нижнего Тагила и близлежащих городов. Это, несомненно, работает в плюс конференции, так как мы предоставляем трибуну для будущего нашего региона, для наших потенциальных абитуриентов поделился впечатлениями директор НТИ (филиала) УрФУ Владислав Потанин.