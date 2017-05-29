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Ударили по лицу и разбили лобовое стекло автомобиля: в Нижнем Тагиле на пенсионера напали из-за нарушения им ПДД (ФОТО)
Сюжеты:
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Ударили по лицу и разбили лобовое стекло автомобиля: в Нижнем Тагиле на пенсионера напали из-за нарушения им ПДД (ФОТО)

29 мая 2017, 13:05ОбществоПавел Щербина
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