White Park проводит конкурс детского рисунка на тему "Мое спортивное лето"

В нашем городе проходит конкурс детского рисунка на тему "Мое спортивное лето" . Условия простые!

- Если Ваш ребенок не старше 16и лет - от вас нужен детский рисунок формата А4 (альбомный лист).

- Принести рисунок до 1 июня к нашим партнерам магазину White Park по адресу ул. Газетная, 66;

- Все рисунки участвуют в розыгрыше пластборда ( он же крузиер, он же пенниборд, он же просто пластиковый скейт с колесиками)

- Для пользователей Instagram проводится дополнительный розыгрыш. Необходимо запостить свой рисунок с хэштэгом #хочукруизер от @whiteparkboardshop и собрать лайки. У кого больше - тот выиграет второй круизер MOD.

- Розыгрыш будет проведен 2 июня в 18:00 среди присутствующих в магазине White Park.

- Все участники конкурса 2ого июня получат скидку - 15% на всю новую коллекцию!