Житель Нижнего Тагила хочет сделать ярким серый фасад детской библиотеки в центре Старателя (ФОТО)
Тагильский общественник опросил жителей посёлка Старатель и организовывает «оживление» фасада местной детской библиотеки.
На данный момент фасад здания детской библиотеки имеет тёмно-серый цвет.
Я хочу найти единомышленников и организовать конкурс рисунков. С нашей помощью фасад библиотеки в самом центре посёлка станет изюминкой Старателя рассказал редакции TagilCity.ru о своей задумке активист.
Он достаточно долгое время искал художника для реализации идеи и недавно поиски увенчались успехом. Молодой человек работает врачом и помогает по мере возможности своему посёлку.
Сергей привозил песок для детских площадок, облагораживал клумбы, посыпал некоторые участки дорог щебнем рассказала тагильчанка.
Активист обратился с этим вопросом в раздел «Городского контроля» на официальном сайте Нижнего Тагила. Он попросил сделать фасад библиотеки ярким и притягательным для жителей Старателя в преддверии юбилея посёлка.
Здание равномерно окрашено в серый цвет и находится в цветовой гамме с окружающими строениями. Если заявитель настаивает на изменении внешнего облика здания, необходимо направить официальное ходатайство на имя Главы города с приложением проекта росписи фасада. Данный проект должен пройти согласование с жильцами дома и управляющей компанией объяснили специалисты Администрации Нижнего Тагила.
На этом продвижение инициативы замкнулось, а серый вход ничем не выдаёт своей принадлежности к детскому досугу.
Сейчас необходимо продумать проект и начать его реализацию. Для достижения положительного результата необходимо делать это сообща пояснил активист.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru