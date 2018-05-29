120 утечек обнаружено в ходе опрессовки трубопровода в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
29 мая, 06:35Общество
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Итоги гидравлических испытаний трубопровода Нижнего Тагила выявили порядка 120 утечек. Серьёзные проблемы с горячим водоснабжением возникли в Дзержинском районе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Опрессовки завершились в Нижнем Тагиле. По итогам испытаний было выявлено 120 утечек, также 15 многоквартирных жилых домов пришлось подключать к сети горячего водоснабжения по обходным контурам.
По словам заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадима Кулика, с серьёзными проблемами специалистам пришлось столкнуться в Дзержинском районе, где в результате опрессовки произошла утечка на магистральном трубопроводе. На данный момент идёт согласование по проведению земляных работ и скорому устранению неполадок.
По итогам прошедшего отопительного сезона серьёзных сбоев в работе системы тепловодоснабжения выявлено не было, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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