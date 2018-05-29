120 утечек обнаружено в ходе опрессовки трубопровода в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Опрессовки завершились в Нижнем Тагиле. По итогам испытаний было выявлено 120 утечек, также 15 многоквартирных жилых домов пришлось подключать к сети горячего водоснабжения по обходным контурам.

По словам заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадима Кулика, с серьёзными проблемами специалистам пришлось столкнуться в Дзержинском районе, где в результате опрессовки произошла утечка на магистральном трубопроводе. На данный момент идёт согласование по проведению земляных работ и скорому устранению неполадок.