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Новости Нижнего Тагила

120 утечек обнаружено в ходе опрессовки трубопровода в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

29 мая 2018, 06:35Добавить новость
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Итоги гидравлических испытаний трубопровода Нижнего Тагила выявили порядка 120 утечек. Серьёзные проблемы с горячим водоснабжением возникли в Дзержинском районе.

Опрессовки завершились в Нижнем Тагиле. По итогам испытаний было выявлено 120 утечек, также 15 многоквартирных жилых домов пришлось подключать к сети горячего водоснабжения по обходным контурам.

По словам заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадима Кулика, с серьёзными проблемами специалистам пришлось столкнуться в Дзержинском районе, где в результате опрессовки произошла утечка на магистральном трубопроводе. На данный момент идёт согласование по проведению земляных работ и скорому устранению неполадок.

По итогам прошедшего отопительного сезона серьёзных сбоев в работе системы тепловодоснабжения выявлено не было, сообщает «Тагил-ТВ».


Видео: «Тагил-ТВ»
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