120 утечек обнаружено в ходе опрессовки трубопровода в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Опрессовки завершились в Нижнем Тагиле. По итогам испытаний было выявлено 120 утечек, также 15 многоквартирных жилых домов пришлось подключать к сети горячего водоснабжения по обходным контурам.



По словам заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадима Кулика, с серьёзными проблемами специалистам пришлось столкнуться в Дзержинском районе, где в результате опрессовки произошла утечка на магистральном трубопроводе. На данный момент идёт согласование по проведению земляных работ и скорому устранению неполадок.



По итогам прошедшего отопительного сезона серьёзных сбоев в работе системы тепловодоснабжения выявлено не было, сообщает «Тагил-ТВ».





Видео: «Тагил-ТВ»