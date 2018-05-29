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Новости Нижнего Тагила

14,5 млн рублей выделены на ремонт и обслуживание уличного освещения в Нижнем Тагиле

29 мая 2018, 20:20Добавить новость
Нижний Тагил,уличное освещение,подрядчик,заказчик,фонари,аукцион,электоросети
14,5 млн рублей выделены на эксплуатационное содержание электросетей наружного освещения в Нижнем Тагиле. 22 мая на сайте госзакупок МУП «Служба заказчика городского хозяйства» разместила заявку на оказание услуг по передаче электроэнергии в наружном освещении города. Сумма контракта — 14 млн 499 тыс. рублей.

7 июня закончится срок подачи заявок. 13 июня пройдет электронный аукцион, на котором определится подрядчик на оказание услуг по содержанию электросетей уличного освещения на период с 1 июля по 1 ноября 2018 года.

Компания, заключившая контракт, будет обязана ежедневно включать и выключать наружное освещение, обеспечивать работу светильников на уличных фонарях, выполнять аварийно-восстановительные работы, осуществлять мойку и очистку фонарей, снимать показания приборов учета электроэнергии, проверять состояние проводов, производить обрезку крон деревьев вблизи опор и проводов наружного освещения.

Напомним, что в 2018 году пройдет ремонт турбогенератора на территории нижнетагильского музея-завода им. Куйбышева.
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