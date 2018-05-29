14,5 млн рублей выделены на ремонт и обслуживание уличного освещения в Нижнем Тагиле

— 14 млн 499 тыс. рублей.



7 июня закончится срок подачи заявок. 13 июня пройдет электронный аукцион, на котором определится подрядчик на оказание услуг по содержанию электросетей уличного освещения на период с 1 июля по 1 ноября 2018 года.



