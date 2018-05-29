16,4 млн руб. выделены на благоустройство двора по ул. Дарвина в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле благоустройство двора по ул. Дарвина, 34, 36, 38, ул. Балакинская, 43 пройдет до 15 октября 2018 года. На выполнение работ по благоустройству выделено 16,4 млн рублей.

В мае 2018 года главой Нижнего Тагила были утверждены дизайн-проекты девяти дворов, которые победили в рейтинговом голосовании 18 марта. 28 мая на сайте госзакупок был выбран подрядчик, который займется выполнением работ по благоустройству дворовых территорий согласно проекту заказчика МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Победило в аукционе ООО ГК «УралСтройКомплекс».





На дворовой территории домов по ул. Дарвина и ул. Балакинская на Тагилстрое будет демонтировано старое спортивно-игровое оборудование и установлено новое.





Разработанным проектом во дворе предусмотрено устройство двух площадок для занятий физкультурой, трех площадок для отдыха, трех детских площадок, двух площадок для сушки белья, двух площадок для чистки ковров и одежды и площадки для сбора мусора.





Частично будут удалены деревья и посажены новые деревья и кустарники. Будут установлены 15 новых светильников наружного освещения по обочинам внутриквартальных проездов и на детских площадках и зонах отдыха, а также светильники на солнечных батареях в местах, где установят скамейки и лавки.



Во дворе появятся девять парковок для автомобилей на 76 машино-мест, в том числе 3 машино-места для маломобильных граждан. Существующие проезды будут расширены до 4,20 м и 5,5 м, а также заменены бордюры и отремонтированы проезды и пешеходные дорожки. Будут восстановлены оголовки колодцев.

Для маломобильных граждан предусмотрены безбарьерные входы на территорию двора, игровые и спортплощадки, твердое покрытие и ширина пешеходных дорожек в 1,5 м.



Территория жилых домов по ул. Техническая, 2, 4, 6, ул. Кутузова, 1, 3, 5, ул. Металлургов, 6а на Тагилстрое также будет благоустроена.

Дизайн-проект благоустройства двора по ул. Дарвина, 34, 36, 38, ул. Балакинская, 43