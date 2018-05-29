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Голодали и ждали 12 часов: новые подробности задержки рейса в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Голодали и ждали 12 часов: новые подробности задержки рейса в Екатеринбурге

29 мая, 17:20Общество
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