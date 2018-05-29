Хлеб, водка и сигареты стали самыми популярными товарами среди россиян

В России составлен список самых популярных товаров. Так, в топ-5 вошли водка, хлеб, сигареты, лекарства и безалкогольные напитки. Рейтинг составлен на основании данных, полученных с фискальных аппаратов торговых точек.

Как сообщают «Известия», в топ-10 вошли не фрукты и овощи, а пиво, соки, нектары, выпечка и другие кондитерские изделия, а также молоко. Отмечается, что подобный рейтинг составлялся полгода назад, и за это время предпочтения россиян мало изменились.





В денежном эквиваленте россияне больше всего тратят на колбасу, алкоголь и лекарства.





Также жители страны предпочитают покупать готовую продукцию или полуфабрикаты.





Среди регионов РФ лишь в нескольких в топ не попали сигареты и алкоголь. Среди них Калининградская и Магаданская область, а также Краснодарский край. Как отмечают эксперты, российские покупатели начали более интересоваться полезными продуктами, но далеко не во всех регионах.