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Мэрия Верхней Пышмы выкупает для своих интересов участок с жилым многоквартирником
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия Верхней Пышмы выкупает для своих интересов участок с жилым многоквартирником

29 мая, 13:25Общество
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