Мэрия Верхней Пышмы выкупает для своих интересов участок с жилым многоквартирником

Многоэтажный жилой дом находится по улице Александра Козицына, 14, в границах данного земельного участка.

Жилые помещения этого дома будут также изъяты для удовлетворения муниципальных интересов города. У каждой квартиры есть хозяин с правом собственности.

Комитет по управлению имуществом администрации проведет оценку стоимости указанных жилых помещений и представит отчет в Отдел по учету и распределению жилья администрации, сообщает сайт «Ведомости Урал».

Затем Отдел по учету и распределению жилья администрации округа уведомит собственников квартир в этом доме о результатах.

Потом мэрию обязуют заключить договора с собственниками квартир о выкупе жилых помещений по указанной оценщиками стоимости.