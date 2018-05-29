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Новости Нижнего Тагила

Миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Израиля

29 мая 2018, 21:40Добавить новость
Евраз,Абрамович,гражданство,израиль,Великобритания,виза
29 мая Роман Абрамович посетил Израиль и покинул Тель-Авив сразу же после того, как получил израильский паспорт.

Абрамович не присутствовал на игре финала кубка Англии, в котором принимала участие его команда «Челси», из-за отсутствия у него британской визы.

В ряде случаев граждане Израиля могут посещать Великобританию без оформления визы и пребывать в Соединенном Королевстве до полугода.

Совладелец «Евраза» пробыл в Израиле несколько часов, после получения гражданства улетел.

Получив гражданство, Абрамович стал самым богатым человеком в еврейском государстве. Исходя из происхождения миллиардера, в Израиле ему присвоен статус репатрианта, что позволяет не платить в течение десяти лет налоги на доход, полученный заграницей, сообщают «РИА Новости».

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