Миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Израиля

29 мая Роман Абрамович посетил Израиль и покинул Тель-Авив сразу же после того, как получил израильский паспорт.

Абрамович не присутствовал на игре финала кубка Англии, в котором принимала участие его команда «Челси», из-за отсутствия у него британской визы.



В ряде случаев граждане Израиля могут посещать Великобританию без оформления визы и пребывать в Соединенном Королевстве до полугода.





Совладелец «Евраза» пробыл в Израиле несколько часов, после получения гражданства улетел.



Получив гражданство, Абрамович стал самым богатым человеком в еврейском государстве. Исходя из происхождения миллиардера, в Израиле ему присвоен статус репатрианта, что позволяет не платить в течение десяти лет налоги на доход, полученный заграницей, сообщают «РИА Новости».