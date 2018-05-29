Роддом на Вагонке в Нижнем Тагиле закрыт на дезинфекцию

Как сообщает ИА «Все новости» обработка учреждения займет месяц. На этот период роддом временно прекратил прием пациенток.



Осенью 2018 здание роддома закроется уже на год для проведения капитального ремонта. Проект реконструкции предполагает проведение отделочных работ. Для этих целей будут выделены 100 млн рублей. Первоначальная смета на 400 млн рублей, которая включала расходы на материальное обеспечение учреждения и замену оборудования, была сокращена.





В период проведения дезинфекции, а также на время ремонта пациентки будут направляться в Перинатальный центр Демидовской городской больницы. С января 2018 года там родилось 1500 малышей, среди которых 30 двойняшек. За сутки перинатальный центр принимает 13-15 детей.



В июне ожидается резкое возрастание численности пациенток в связи с закрытием роддома № 1. Однако специалисты учреждения готовы к увеличению нагрузки. Предполагается, что за год Перинатальный центр может принять 5000 родов.