Пользователи Одноклассников выйдут в эфир с Путиным в формате Full HD

Россияне могут оставить вопросы в стриминговом приложении OK Live и попасть в эфир с Владимиром Путиным. Редакторы эфира смогут звонить авторам наиболее актуальных вопросов прямо в приложение и подключать к студии. Новая технология стриминга, применяемая теперь в Одноклассниках, позволит задавать вопросы в формате Full HD, искусственный интеллект, встроенный в звонки соцсети, улучшит связь между пользователем и студией «Прямой линии».

В сообществе «Прямая линия» уже работает кнопка «Задайте ваш вопрос Президенту РФ». Чтобы получить шанс на участие в эфире, нужно кликнуть «Задать вопрос Президенту», написать текст вопроса, а затем загрузить видеовопрос или создать стрим с обращением прямо в приложении.

В день «Прямой линии», 7 июня, в случае, если вопрос будет выбран редактором, то пользователь выйдет в эфир с Путиным.