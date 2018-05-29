Пять тысяч рублей украдено с карты пожилой тагильчанки

Полицейские выяснили, что на сотовый телефон гражданке поступил звонок якобы от сотрудника банка. Служащий сообщал, что банковская карта заблокирована, поскольку кто-то пытался снять деньги со счёта через интернет. Затем человек на другом конце провода положил трубку. Вскоре на номер тагильчанки поступило сообщение о блокировке карты. Женщина, испугавшись, удалила sms.



Через несколько минут лже-служащий перезвонил и попросил продиктовать цифры с карты. Женщина, ничего не заподозрив, продиктовала все данные. После разговора пришло сообщение о снятии пяти тысяч рублей.



Полицейские призывают граждан ни в коем случае не сообщать неизвестным лицам важные данные. Пожилых родственников лучше в очередной раз предупредить о возможной угрозе мошенничества, сообщили в пресс-службе МВД по Нижнему Тагилу.