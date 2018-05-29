Пять тысяч рублей украдены с карты пожилой тагильчанки
В Нижнем Тагиле 65-летняя жительница города лишилась пяти тысяч рублей, которые хранились у неё на банковской карте. Денежные средства мошенническим образом похитили злоумышленники.
Полицейские выяснили, что на сотовый телефон гражданке поступил звонок якобы от сотрудника банка. Служащий сообщал, что банковская карта заблокирована, поскольку кто-то пытался снять деньги со счёта через интернет. Затем человек на другом конце провода положил трубку. Вскоре на номер тагильчанки поступило сообщение о блокировке карты. Женщина, испугавшись, удалила sms.
Через несколько минут лже-служащий перезвонил и попросил продиктовать цифры с карты. Женщина, ничего не заподозрив, продиктовала все данные. После разговора пришло сообщение о снятии пяти тысяч рублей.
Полицейские призывают граждан ни в коем случае не сообщать неизвестным лицам важные данные. Пожилых родственников лучше в очередной раз предупредить о возможной угрозе мошенничества, сообщили в пресс-службе МВД по Нижнему Тагилу.
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