Рейд по пожарной безопасности прошел в с. Мурзинка под Нижним Тагилом (ФОТО)

Сотрудники госпожнадзора Горноуральского ГО, администрация с. Мурзинка и добровольные пожарные дружины совершили рейд по домам местных жителей. В первую очередь внимание было уделено семьям, имеющим детей, а также семьям, где злоупотребляют алкоголем. Во многих домах и на придворовых территориях были выявлены нарушения. В частности, неисправность проводки, неправильная эксплуатация печного отопления, захламленность дворов и жилых помещений.