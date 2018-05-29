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Новости Нижнего Тагила

Рейд по пожарной безопасности прошел в с. Мурзинка под Нижним Тагилом (ФОТО)

29 мая 2018, 12:05Добавить новость
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Сотрудники госпожнадзора Горноуральского ГО 25 мая провели рейд по пожарной безопасности в с. Мурзинка.

Сотрудники госпожнадзора Горноуральского ГО, администрация с. Мурзинка и добровольные пожарные дружины совершили рейд по домам местных жителей. В первую очередь внимание было уделено семьям, имеющим детей, а также семьям, где злоупотребляют алкоголем. Во многих домах и на придворовых территориях были выявлены нарушения. В частности, неисправность проводки, неправильная эксплуатация печного отопления, захламленность дворов и жилых помещений.

Населению рассказали об опасности пала сухой травы и последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности, попросили устранить недочеты. Также жителям с. Мурзинка выданы памятки с правилами эксплуатации печного отопления.

Рейды будут продолжаться и в других населенных пунктах.

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Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО

 

Не жгите сухую траву 

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