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Новости Нижнего Тагила

Голодали и ждали 12 часов: новые подробности задержки рейса в Екатеринбурге

29 мая 2018, 17:20Добавить новость
дети,дорога,Екатеринбург,отдых,Анталия,Аэропорт «Кольцово»,авиарейсы из Екатеринбурга,пассажир,Nordwind,Пегас Туристик
25 мая в аэропорту Кольцово г. Екатеринбург произошла задержка вылета рейса № 1841 Екатеринбург – Анталия вследствие авиатехнических неполадок. Один из пассажиров рейса рассказал подробности того, как люди с маленькими детьми без еды и воды ожидали посадки в аэропорту.

Фактический вылет согласно расписанию должен был состояться в 8.10. Как сообщил TagilCity.ru один из клиентов компании Nordwind, общее время ожидания вылета составило 12 часов.  

Из отеля пассажиров забрали в 4.00. В течение 7 часов, проведенных в аэропорту, люди безрезультатно пытались дозвониться до представителя «Пегас Туристик». Сделать это удалось сотруднице информационной службы аэропорта только в 15.00.

Питание малолетним детям и детские комнаты были предложены, только когда явился представитель Пегаса, --  рассказал пассажир рейса № 1841.


Появившись в зале ожидания, сотрудник офиса заявил, что задержка рейса произведена по причине неисправности, и самолет находится в Анталии.  Представитель туристической компании сообщил также о том, что за ожидающими туристами уже вылетел самолет из Волгограда.

 

 

Кормили в аэропорту 2 раза и только после скандалов, первый раз часов через 5. До этого не давали даже воду, -- открыл подробности ожидания в аэропорту один из очевидцев.

 

Поскольку время ожидания самолета из Волгограда было неизвестно, гостиницу пассажирам аэропорт не предоставил. Прибывший через 9 часов самолет также оказался неисправным. 

 

Нам затягивали регистрацию на рейс, потом не выпускали из автобуса, а потом не запускали в самолет, держа на улице у трапа! -- сообщил один из пассажиров.


Люди простояли у трапа 1,5 часа. После того, как всех пустили в самолет, вылет задержался еще на 1,5 часа. Командир экипажа сообщил, что произошла поломка системы вентиляции, и коллеги из Турции решают данную проблему. 

Спустя 12 часов ожидания самолет поднялся в воздух. На борту самолета пассажирам предложили только воду. Экипаж самолета принес извинения за задержку рейса.

Вследствие задержки компания авиаперевозок отложила и обратный рейс N4 1842 направлением из Анталии в Екатеринбург почти на 8 часов.

© TagilCity.ru
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