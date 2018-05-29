Голодали и ждали 12 часов: новые подробности задержки рейса в Екатеринбурге

Фактический вылет согласно расписанию должен был состояться в 8.10. Как сообщил TagilCity.ru один из клиентов компании Nordwind, общее время ожидания вылета составило 12 часов.



Из отеля пассажиров забрали в 4.00. В течение 7 часов, проведенных в аэропорту, люди безрезультатно пытались дозвониться до представителя «Пегас Туристик». Сделать это удалось сотруднице информационной службы аэропорта только в 15.00.





Питание малолетним детям и детские комнаты были предложены, только когда явился представитель Пегаса, -- рассказал пассажир рейса № 1841.



Появившись в зале ожидания, сотрудник офиса заявил, что задержка рейса произведена по причине неисправности, и самолет находится в Анталии. Представитель туристической компании сообщил также о том, что за ожидающими туристами уже вылетел самолет из Волгограда.

Кормили в аэропорту 2 раза и только после скандалов, первый раз часов через 5. До этого не давали даже воду, -- открыл подробности ожидания в аэропорту один из очевидцев.

Поскольку время ожидания самолета из Волгограда было неизвестно, гостиницу пассажирам аэропорт не предоставил. Прибывший через 9 часов самолет также оказался неисправным.

Нам затягивали регистрацию на рейс, потом не выпускали из автобуса, а потом не запускали в самолет, держа на улице у трапа! -- сообщил один из пассажиров.



Люди простояли у трапа 1,5 часа. После того, как всех пустили в самолет, вылет задержался еще на 1,5 часа. Командир экипажа сообщил, что произошла поломка системы вентиляции, и коллеги из Турции решают данную проблему.



Спустя 12 часов ожидания самолет поднялся в воздух. На борту самолета пассажирам предложили только воду. Экипаж самолета принес извинения за задержку рейса.



Вследствие задержки компания авиаперевозок отложила и обратный рейс N4 1842 направлением из Анталии в Екатеринбург почти на 8 часов.