Школьники Нижнего Тагила приступили к сдаче экзаменов по русскому языку и математике
29 мая, 13:00ОбществоСветлана Белькова
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29 и 30 мая школьники Нижнего Тагила приступают к сдаче обязательных предметов по русскому языку и математике. Русский язык школьники сдают уже 29 мая.
Сюжеты: Нижний Тагил
30 мая ученики 11 классов первыми приступят к сдаче экзамена по математике на базовом уровне. 1 июня учащимся Нижнего Тагила предстоит сдать экзамен по математике на повышенном уровне. Повышенный уровень сдачи экзамена по математике выбрали более 50% выпускников.
30 мая учащиеся 11 класса пишут математику (базовый уровень), а 1 июня им предстоит сдать экзамен по математике, но уже повышенный уровень. В этом году повышенный уровень выбрали 726 учеников 11 классов рассказал TagilCity.ru начальник управления образования Игорь Юрлов.
Среди дополнительных предметов тагильские выпускники выбрали обществознание, химию, историю и информатику.
© Светлана Белькова, TagilCity.ru
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