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Новости Нижнего Тагила

Сын начальника тагильской полиции Гаджи Абдулов возглавил ООО «УБТ-Сервис» (ФОТО)

29 мая 2018, 23:05Добавить новость
убт-сервис,рощупкин,Абдулов,УВЗ,Директор,должность,депутат,абдулкадыров
Сын начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова Гаджи Абдулов занял должность директора ООО «УБТ-Сервис», дочернего предприятия «УВЗ».

Абдулов сменил на должности директора ООО «УБТ-Сервис» Александра Рощупкина, который приходится сыном исполнительному директору «УВЗ» Владимиру Рощупкину.

Александр Рощупкин покинул свой пост по собственному желанию 25 мая.



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                                                                        Фото: официальный сайт «УВЗ»

В 2017 году Абдулкадыров-младший стал депутатом городской думы и главой комиссии по молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму. С конца 2017 года работал заместителем директора «УБТ-Сервиса», пишет АН «Между строк».

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Фото: Инстаграм Гаджи Абдулова

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