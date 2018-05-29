Сын начальника тагильской полиции Гаджи Абдулов возглавил ООО «УБТ-Сервис» (ФОТО)

Сын начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова Гаджи Абдулов занял должность директора ООО «УБТ-Сервис», дочернего предприятия «УВЗ».

Абдулов сменил на должности директора ООО «УБТ-Сервис» Александра Рощупкина, который приходится сыном исполнительному директору «УВЗ» Владимиру Рощупкину.



Александр Рощупкин покинул свой пост по собственному желанию 25 мая.









Фото: официальный сайт «УВЗ»



В 2017 году Абдулкадыров-младший стал депутатом городской думы и главой комиссии по молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму. С конца 2017 года работал заместителем директора «УБТ-Сервиса», пишет АН «Между строк».





Фото: Инстаграм Гаджи Абдулова