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Новости Нижнего Тагила

ТЦ «Семейный» в Нижнем Тагиле закрыт из-за нарушений пожарной безопасности (ВИДЕО)

29 мая 2018, 19:00Добавить новость
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Нижнетагильский Торговый центр на ГГМ приостановил работу по решению Тагилстроевского районного суда. Причиной закрытия ТЦ послужили нарушения пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации здания.
В апреле 2018 года прокуратура совместно с инспектором отдела надзорной деятельности осуществили проверку ТЦ «Семейный» и выявили множество нарушений: неисправность пожарного оповещения, несоответствие стандартам эвакуационных выходов, отсутствие средств пожаротушения.

Арендаторы должны будут демонтировать павильон на втором этаже здания, который вопреки запретам находится под лестницей и существенно сужает проход.

Представитель собственника Давид Мамедов сообщил, что работы по устранению нарушений уже ведутся: сняты пожароопасные рекламные вывески с наружной части здания, восстановлен пожарный выход. По его мнению, осталось только устранить недочеты в документах.

Как только руководство ТЦ исправит нарушения, арендаторы должны подать прошение в суд об отмене мер по приостановке деятельности торгового центра. По информации «Тагил-ТВ», устранение несоответствий займет не менее двух недель. 

Можно ли спастись из нижнетагильских ТЦ

 

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»

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