ТК «Байкал Сервис» двигается в малые города

Один из крупнейших российских грузоперевозчиков расширяет логистическую сеть в Тюменской области и Республике Удмуртия.

С 28 мая транспортная компания открыла регулярное движение в Глазов и Тобольск. Машины ТК «Байкал Сервис» будут приходить в эти населенные пункты дважды в неделю.

Глазов и Тобольск вошли в перечень городов так называемой адресной доставки, забор и доставка грузов в которых осуществляется по четкому графику.

«В Тобольск наш транспорт будет отправляться по вторникам и четвергам. Своих складских площадей в городе у нас нет, но неудобства у клиента это не вызовет, потому что груз мы доставляем до двери получателя и забираем от двери отправителя без взимания дополнительной платы», — пояснил директор тюменского филиала ТК «Байкал Сервис» Вадим Зорин.

Открытие нового направления, по его словам, было продиктовано в том числе общей экономической ситуацией в регионе, который в 2018 году занял первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

В Глазов, самый северный город Удмуртии, машины из Ижевска также будут отправляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.