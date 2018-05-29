ТК «Байкал Сервис» двигается в малые города
Один из крупнейших российских грузоперевозчиков расширяет логистическую сеть в Тюменской области и Республике Удмуртия.
Один из крупнейших российских грузоперевозчиков расширяет логистическую сеть в Тюменской области и Республике Удмуртия.
С 28 мая транспортная компания открыла регулярное движение в Глазов и Тобольск. Машины ТК «Байкал Сервис» будут приходить в эти населенные пункты дважды в неделю.
Глазов и Тобольск вошли в перечень городов так называемой адресной доставки, забор и доставка грузов в которых осуществляется по четкому графику.
«В Тобольск наш транспорт будет отправляться по вторникам и четвергам. Своих складских площадей в городе у нас нет, но неудобства у клиента это не вызовет, потому что груз мы доставляем до двери получателя и забираем от двери отправителя без взимания дополнительной платы», — пояснил директор тюменского филиала ТК «Байкал Сервис» Вадим Зорин.
Открытие нового направления, по его словам, было продиктовано в том числе общей экономической ситуацией в регионе, который в 2018 году занял первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.
В Глазов, самый северный город Удмуртии, машины из Ижевска также будут отправляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.
«В 2018 году мы планируем дальнейшее увеличение грузооборота, в том числе через создание в республике сети городов адресной доставки, — прокомментировала директор «Байкал Сервис Ижевск» Марина Ратанова. — По объёмам промышленного производства Глазов занимает второе место в регионе после Ижевска, поэтому логично, что мы начали с него. В ближайшую пару недель будут открыты еще два новых направления — Сарапул и Воткинск».