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ТЦ «Семейный» в Нижнем Тагиле закрыт из-за нарушений пожарной безопасности (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ТЦ «Семейный» в Нижнем Тагиле закрыт из-за нарушений пожарной безопасности (ВИДЕО)

29 мая, 19:00Общество
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