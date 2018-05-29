ТЦ «Семейный» в Нижнем Тагиле закрыт из-за нарушений пожарной безопасности (ВИДЕО)

В апреле 2018 года прокуратура совместно с инспектором отдела надзорной деятельности осуществили проверку ТЦ «Семейный» и выявили множество нарушений: неисправность пожарного оповещения, несоответствие стандартам эвакуационных выходов, отсутствие средств пожаротушения.

Арендаторы должны будут демонтировать павильон на втором этаже здания, который вопреки запретам находится под лестницей и существенно сужает проход.

Представитель собственника Давид Мамедов сообщил, что работы по устранению нарушений уже ведутся: сняты пожароопасные рекламные вывески с наружной части здания, восстановлен пожарный выход. По его мнению, осталось только устранить недочеты в документах.

Как только руководство ТЦ исправит нарушения, арендаторы должны подать прошение в суд об отмене мер по приостановке деятельности торгового центра. По информации «Тагил-ТВ», устранение несоответствий займет не менее двух недель.