Ждут Носова: жители Магадана не поддержали флешмоб #ПеченыйНеУходи (ФОТО)

Магаданский журналист и блогер Дарья Гаврилова на своей странице в соцсети предложила провести флешмоб #ПеченыйНеУходи в поддержку бывшего губернатора Магаданской области Владимира Печеного.

Такая акция должна была стать аналогом флешмоба #НосовНеУходи, который активно поддержали тагильчане.

Однако жители Магадана остались равнодушными к призыву. При переходе по хештегу видно лишь одну запись самой журналистки.

Некоторые колымчане позитивно восприняли новость об уходе Владимира Печеного, который возглавлял Магаданскую область последние 5 лет. Пользователи Сети выкладывают мемы на эту тему.

Фото: информационный портал «Весьма»

Меняются сведения и на Википедии. В статье о Владимире Печеном указано, что губернатор ушел в отставку. В графе преемник указан Сергей Носов, сообщает информационный портал «Весьма».

Фото: информационный портал «Весьма»