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Новости Нижнего Тагила

Ждут Носова: жители Магадана не поддержали флешмоб #ПеченыйНеУходи (ФОТО)

29 мая 2018, 15:20Добавить новость
Нижний Тагил,Магадан,Носов,Печеный,флешмоб,губернатор,назначение
Одна из жительниц Магадана предложила провести акцию «Печеный, не уходи», аналогичную тагильской «Носов, не уходи». Однако магаданцы не поддержали активистку, на ее призыв никто не откликнулся. Магаданский журналист и блогер Дарья Гаврилова на своей странице в соцсети предложила провести флешмоб #ПеченыйНеУходи в поддержку бывшего губернатора Магаданской области Владимира Печеного.

Такая акция должна была стать аналогом флешмоба #НосовНеУходи, который активно поддержали тагильчане.

Нижний Тагил,Магадан,Носов,Печеный,флешмоб,губернатор,назначение
 
Однако жители Магадана остались равнодушными к призыву. При переходе по хештегу видно лишь одну запись самой журналистки.

Некоторые колымчане позитивно восприняли новость об уходе Владимира Печеного, который возглавлял Магаданскую область последние 5 лет. Пользователи Сети выкладывают мемы на эту тему.

Нижний Тагил,Магадан,Носов,Печеный,флешмоб,губернатор,назначениеНижний Тагил,Магадан,Носов,Печеный,флешмоб,губернатор,назначение
                                                    Фото: информационный портал «Весьма» 

Меняются сведения и на Википедии. В статье о Владимире Печеном указано, что губернатор ушел в отставку. В графе преемник указан Сергей Носов, сообщает информационный портал «Весьма».

Нижний Тагил,Магадан,Носов,Печеный,флешмоб,губернатор,назначение
Фото: информационный портал «Весьма»
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