Для клиентов Альфа-Банка ипотечные условия стали доступнее
Клиенты Альфа-Банка в период с 28 мая по 30 июня могут оформить ипотечный займ на жилье в новостройке по сниженной ставке в 9,79% годовых.
Кроме того, банк снизил ставку на покупку жилья на вторичном рынке и рефинансирования до 9,99%. Всего ставки снизились на 0,4-0,8пп, пишет Inkazan.
Директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов подчеркнул, что сегодня в банке оформляется огромное количество сделок по ипотечному кредитованию. В частности, интерес населения к приобретению жилья в ипотеку связан с выгодными предложениями от банков. Так, на ипотечный займ сегодня решаются те, кто раньше откладывал большие суммы для первоначального взноса, подчеркнул Иванов. Сегодня же Альфа-Банк разработал одно из самых выгодных предложений на рынке, которое позволит приобрести желаемые квадратные метры. Кроме того, как подчеркнул специалист, ждать понижения ставок не рекомендуется – оформить ипотеку по сниженной ставке лучше уже сейчас.
Кроме того, у Альфа-Банка есть предложения для кредитования покупателей на вторичном рынке недвижимости. Так, оформить займ можно с минимальным первоначальным взносом – 15% от общей стоимости жилплощади. Клиентам также доступны кредиты под залог недвижимости. Оформить ипотеку в строящемся доме можно по ставке от 9,79% годовых. Готовое жилье – от 9,99%. В рамках программы рефинансирования банк предоставляет займы от 9,99% годовых. Срок кредита составляет от трех до 30 лет.
Согласно данным на 1 мая 2019 года, общий объем ипотечного портфеля Альфа-Банка равняется 47,9 миллиардам рублей, что на 35% больше показателей на 1 января текущего года. 45% займов приходятся на покупку жилья в новостройке, 20% - рефинансирование. Средняя сумма ипотеки в регионах составляет три миллиона рублей. В Москве – пять миллионов рублей.