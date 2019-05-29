Для клиентов Альфа-Банка ипотечные условия стали доступнее

Кроме того, банк снизил ставку на покупку жилья на вторичном рынке и рефинансирования до 9,99%. Всего ставки снизились на 0,4-0,8пп, пишет Inkazan.

Директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов подчеркнул, что сегодня в банке оформляется огромное количество сделок по ипотечному кредитованию. В частности, интерес населения к приобретению жилья в ипотеку связан с выгодными предложениями от банков. Так, на ипотечный займ сегодня решаются те, кто раньше откладывал большие суммы для первоначального взноса, подчеркнул Иванов. Сегодня же Альфа-Банк разработал одно из самых выгодных предложений на рынке, которое позволит приобрести желаемые квадратные метры. Кроме того, как подчеркнул специалист, ждать понижения ставок не рекомендуется – оформить ипотеку по сниженной ставке лучше уже сейчас.

Кроме того, у Альфа-Банка есть предложения для кредитования покупателей на вторичном рынке недвижимости. Так, оформить займ можно с минимальным первоначальным взносом – 15% от общей стоимости жилплощади. Клиентам также доступны кредиты под залог недвижимости. Оформить ипотеку в строящемся доме можно по ставке от 9,79% годовых. Готовое жилье – от 9,99%. В рамках программы рефинансирования банк предоставляет займы от 9,99% годовых. Срок кредита составляет от трех до 30 лет.