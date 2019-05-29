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#домахорошо
Движение «Сорок Сороков» назвало «подонками» противников строительства Храма-на-Драме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Движение «Сорок Сороков» назвало «подонками» противников строительства Храма-на-Драме

Сегодня, 09:39ОбществоФото: скриншот видео движения "Сорок Сороков"
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