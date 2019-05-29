Движение «Сорок Сороков» назвало «подонками» противников строительства Храма-на-Драме

Представители движения «Сорок Сороков» на своем канале на YouTube опубликовали обращение, в котором приводят в пример ситуацию с Нотр-Дамом, когда весь мир начал перевод денег на восстановление сгоревшего собора. В обращении говорится, что храм в Екатеринбурге стал «символом тысячелетней России, которую хотят поработить и повергнуть в хаос». Собор святой Екатерины, по мнению движения, должен стать «народным храмом», построенным совместными усилиями, независимо от размера пожертвования.

При этом представители движения выступили с критикой в адрес протестующих, назвав их «подонками».

Важно, что у тех подонков, которые хотят разрушить Россию, не появится больше поводов обвинить проект в том, что это «междусобойчик» бизнеса и власти, ненужный народу,говорится в видеообращении.