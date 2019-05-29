Уральский маньяк из МЧС обжаловал приговор в Верховном суде
Сегодня, 14:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Экс-сотрудник МЧС из Екатеринбурга Алексей Фалькин, приговоренный к пожизненному заключению за убийство и изнасилование нескольких женщин, обжаловал приговор в Верховном суде, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Апелляция поступила в Верховный суд в апреле этого года, рассмотрена она была 16 мая. Приговор был оставлен без изменений.
Судом установлено, что Фалькин совершил минимум три убийства молодых женщин, также он признался в нескольких изнасилованиях и разбойных нападениях. Поймать маньяка удалось после жестокого убийства молодой мамы Ирины Вахрушевой в Верхней Пышме. Преступления Фалькин совершал с 2004 года. Его приговорили к пожизненному заключению.
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