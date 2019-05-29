Уральский маньяк из МЧС обжаловал приговор в Верховном суде

Апелляция поступила в Верховный суд в апреле этого года, рассмотрена она была 16 мая. Приговор был оставлен без изменений.

Судом установлено, что Фалькин совершил минимум три убийства молодых женщин, также он признался в нескольких изнасилованиях и разбойных нападениях. Поймать маньяка удалось после жестокого убийства молодой мамы Ирины Вахрушевой в Верхней Пышме. Преступления Фалькин совершал с 2004 года. Его приговорили к пожизненному заключению.