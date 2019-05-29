Екатеринбургской фирме грозит штраф за пропажу двух тонн экзотических фруктов

Фирма-импортер подала в таможенную службу документы на ввоз в столицу Урала экзотических фруктов из Вьетнама. Также представитель фирмы попросил разместить фрукты на своем складе до момента получения документов о качестве продукции. Так как фрукты являются быстропортящейся продукцией, представители таможенного управления позволили разместить фрукты на складе. Однако во время проверки их там не оказалось. Владелец пояснил, что продукцию списали. Как пояснили в пресс-службе, делать этого было нельзя до завершения таможенного контроля.