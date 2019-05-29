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#домахорошо
Екатеринбургской фирме грозит штраф за пропажу двух тонн экзотических фруктов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Екатеринбургской фирме грозит штраф за пропажу двух тонн экзотических фруктов

Сегодня, 16:30ОбществоФото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
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