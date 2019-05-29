«Экологический провокатор» Никита Исаев посетил Нижний Тагил

По словам самого Исаева, он приехал для создания ячейки «Новой России» на базе местных общественных движений. Для этого он встретился с тагильскими активистами, в том числе и Ильёй Коровиным (Илья Тагильчанин) .

Никита Исаев — личность неоднозначная. Определяет себя как оппозиционер, при этом с 2006 года состоял в партии «Единая Россия». В 2016 году ЕР снимает Исаева с праймериз, так как он одновременно являлся главой партии «Родина». Позже он создаёт общественное движение «Новая Россия». Активно участвует в политических спорах на различных телешоу, за что нередко подвергается критике среди пользователей сети.

Безыдейная демагогия на множестве ТВ- и радиоплощадок, беспринципные шарахания от «либерала» до «патриота», оппонирование ради оппонирования,пишет блогер Алексей Иванов.

В начале 2019 года Никита Исаев пытался позиционировать себя как одного из инициаторов единого дня протеста под названием «Россия — не помойка» против «мусорной» реформы, но не смог заработать на нем политические очки. В акциях, напомним, приняли участие около 20 регионов, в том числе митинги прошли и в Нижнем Тагиле.

Наблюдатели нередко связывают визиты Исаева в различные города России и активизацию там протестной активности. Среди примеров — Архангельск, Пермь, Челябинск, Ярославль. Считается, что Исаев использует тему защиты окружающей среды для пиара своей партии, а в соцсетях его называют «экологическим провокатором».

В Нижнем Тагиле визит политика не оставили без внимания анонимные телеграмм-каналы.