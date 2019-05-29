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#домахорошо
«Экологический провокатор» Никита Исаев посетил Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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«Экологический провокатор» Никита Исаев посетил Нижний Тагил

Вчера, 21:48ОбществоФото: vk.com/isaevnikita1978
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