МУП «Тавдинские инженерные системы» задолжало работникам 4,7 миллиона рублей

Задолженность в размере 4,7 миллиона рублей образовалась за апрель 2019 года. В связи с этим в адрес директора предприятия было вынесено представление с требованием погасить задолженность в полном объеме, а также начислить сотрудникам компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты. Общий размер компенсации составил 28,9 тысячи рублей. Помимо этого, прокуратурой было инициировано собрание, на котором глава предприятия разъяснил сотрудникам причины и обстоятельства задержки зарплаты.