МУП «Тавдинские инженерные системы» задолжало работникам 4,7 миллиона рублей
Сегодня, 15:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Задолженность перед 304 сотрудниками погасило Муниципальное предприятие «Тавдинские инженерные системы» после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Задолженность в размере 4,7 миллиона рублей образовалась за апрель 2019 года. В связи с этим в адрес директора предприятия было вынесено представление с требованием погасить задолженность в полном объеме, а также начислить сотрудникам компенсацию за нарушение сроков выплаты зарплаты. Общий размер компенсации составил 28,9 тысячи рублей. Помимо этого, прокуратурой было инициировано собрание, на котором глава предприятия разъяснил сотрудникам причины и обстоятельства задержки зарплаты.
После вмешательства прокуратуры предприятие погасило задолженность.
Ранее сообщалось, что глава Артемовского ГО получил представление из-за долгов по зарплате перед сотрудниками муниципального предприятия.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей