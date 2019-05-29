Роскомнадзор потребовал от уральского СМИ удалить эфиры пикетов у Храма-на-Драме
Сегодня, 10:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Роскомнадзор потребовал от портала Е1 удалить записи прямых эфиров пикетов у Храма-на-Драме в Екатеринбурге из-за обнаруженных экстремистских комментариев.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Сообщается, что Роскомнадзор обратился к СМИ по требованию прокуратуры. Под видеозаписями обнаружены комментарии с призывами к массовым беспорядкам, участию в пикетах и высказывания экстремистской направленности.
Как пояснил руководитель юридического отдела E1 Евгений Шуров, портал не собирается удалять видео. Будут удалены комментарии, таким образом будет решен спорный момент. За время стримов с места пикета жители Свердловской области оставили под записями тысячи высказываний.
Не так давно депутат Заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко был вынужден удалить видео с пикета, так как Роскомнадзор усмотрел в комментариях к нему призывы к массовым беспорядкам и реализации экстремистской деятельности.
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