Роскомнадзор потребовал от уральского СМИ удалить эфиры пикетов у Храма-на-Драме

Сообщается, что Роскомнадзор обратился к СМИ по требованию прокуратуры. Под видеозаписями обнаружены комментарии с призывами к массовым беспорядкам, участию в пикетах и высказывания экстремистской направленности.

Как пояснил руководитель юридического отдела E1 Евгений Шуров, портал не собирается удалять видео. Будут удалены комментарии, таким образом будет решен спорный момент. За время стримов с места пикета жители Свердловской области оставили под записями тысячи высказываний.