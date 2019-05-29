Социологи: врио губернаторов имеют большие шансы на победу в первом туре

Новые управленцы вызвали массу надежд со стороны жителей.

Именно такие итоги опубликовали специалисты Экспертного института социальных исследование (ЭИСИ) по итогам изучения материалов фокус-групп социальных центров страны. Кроме того, отмечается, что граждане ждали новых назначения, пишет Regnum.

Населения опасается, что новые главы региона слишком быстро пойдут на повышение. Это также связано с высокими оценками их работы.

Тем не менее, эксперты ЭИСИ спешат развеять опасения граждан. По их словам, реальные намерения губернаторов расходятся со страхами людей. На деле такая реакция лишь демонстрирует высокий уровень доверия к кандидатам.

В первую очередь респонденты отмечают энергичность, открытость и активность врио губернаторов. Кроме того, население отмечает сокращение дистанции. Обычным жителям важно быть услышанными и понятыми теми, кому они доверили управление своим регионом. А открытый диалог, рабочие визиты в проблемные районы и легкое общение лишь говорят о заинтересованности новых глав в судьбе их избирателей. Кроме того, респонденты подчеркнули, что врио губернаторов исполняют свои обещания.