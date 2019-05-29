В Екатеринбурге 89-летнюю ветерана ВОВ выселяют из квартиры

Пенсионерка обратилась в следственный комитет. По ее словам, в 2015 году за ней начала ухаживать родственница ее первого мужа. Пожилая женщина перенесла инсульт и является инвалидом II группы. Родственница ухаживала за пенсионеркой, помогала по хозяйству.

Взамен я должна была после смерти оставить ей квартиру. Я находилась в беспомощном состоянии и оформила на нее доверенность с широким кругом полномочий, рассказала женщина.

Также пожилая женщина утверждает, что когда она находилась в больнице, у нее из квартиры пропали документы, подтверждающие право собственности на жилье. После пенсионерка узнала, что ее квартира продана за 2,9 млн рублей посторонней женщине.

В прошлом году к пенсионерке пришли риелторы, которые заявили, что квартира принадлежит им.

Ругаются со мной, угрожают, что подселят ко мне квартирантов, говорит екатеринбурженка.

Женщина утверждает, что никогда не хотела продавать свою квартиру и денег за ее продажу также не получала.