В Нижнем Тагиле на закупку оборудования для школы № 72 будет выделено 36 млн рублей

Сегодня, 29 мая, Владислав Пинаев провел выездное совещание на объекте. На сегодняшний день в рамках капремонта здания школы выполнены работы по замене кровли, перекрытий на чердаке и между этажами, полностью отштукатурены внутренние помещения.

Подрядчик начал работу по монтажу внутренних сетей, установке оконных блоков второго этажа. К завершению подходят работы по замене пола, идет благоустройство спортплощадки.

Ремонт школы длится два месяца. Владислав Пинаев отметил, что работы ведутся качественно и с опережением намеченного графика.