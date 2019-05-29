В Нижнем Тагиле на закупку оборудования для школы № 72 будет выделено 36 млн рублей
Из областного бюджета для нижнетагильской школы № 72, в которой идет капитальный ремонт, будет выделена субсидия в размере 36 млн рублей на покупку материально-технического оборудования, сообщает пресс-служба мэрии.
Сегодня, 29 мая, Владислав Пинаев провел выездное совещание на объекте. На сегодняшний день в рамках капремонта здания школы выполнены работы по замене кровли, перекрытий на чердаке и между этажами, полностью отштукатурены внутренние помещения.
Подрядчик начал работу по монтажу внутренних сетей, установке оконных блоков второго этажа. К завершению подходят работы по замене пола, идет благоустройство спортплощадки.
Ремонт школы длится два месяца. Владислав Пинаев отметил, что работы ведутся качественно и с опережением намеченного графика.
На проект было выделено 80 млн рублей. Дополнительно из областного бюджета будет выделено 36 млн рублей. Эти средства потратят на покупку материально-технического оборудования. Планируется приобрести учебно-лабораторные кабинеты, оборудование для занятий по робототехнике, интерактивные пособия по всем предметам учебного плана. Кроме того, в школе обновят мебель и инвентарь для занятий спортом.