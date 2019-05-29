В Свердловской области Минздрав обязали снести аварийное здание больницы
В Североуральске по требованию прокуратуры снесено аварийное здание больницы, заброшенное с 2014 года и представляющее опасность для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Здание Североуральской центральной больницы площадью более четырех тысяч квадратных метров находилось в открытом доступе для несовершеннолетних, что представляло угрозу их жизни и здоровью. Дети посещали заброшенное строение, в котором были выбиты окна, выгорела крыша, обрушилась часть перекрытий. С баланса медучреждения здание было списано в 2016 году.
Прокуратура направила исковое заявление в адрес Минздрава Свердловской области и ГБУЗ Свердловской области Североуральская центральная городская больница с требованием провести демонтаж аварийного здания за счет собственных средств, а также осуществить последующий вывоз строительного мусора.
Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Судебное решение исполнено ответчиками, аварийное здание снесено.
25 апреля этого года в Первоуральске пострадал подросток. Мальчика придавило бетонной плитой во время обрушения конструкций аварийного заброшенного здания бывшего интерната. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.