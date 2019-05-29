В Свердловской области Минздрав обязали снести аварийное здание больницы

Здание Североуральской центральной больницы площадью более четырех тысяч квадратных метров находилось в открытом доступе для несовершеннолетних, что представляло угрозу их жизни и здоровью. Дети посещали заброшенное строение, в котором были выбиты окна, выгорела крыша, обрушилась часть перекрытий. С баланса медучреждения здание было списано в 2016 году.