Вход в Ботанический сад Екатеринбурга станет платным

Заместитель директора Ботанического сада по науке Василий Пономарёв отметил, что так как учреждение является бюджетным, то получает финансирование только на ведение научной деятельности. В остальных затратах город не принимает никакого участия.

В штате Ботанического сада нет даже дворников и сторожей, которые могли бы обеспечить безопасность экспозиции от посетителей. В прошлом году по инициативе сотрудников на территории учреждения установлено два биотуалета для посетителей, чтобы избежать неблагоприятной санитарной ситуации. Город эту благотворительность не ценит,отметил Пономарёв.