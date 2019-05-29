Вход в Ботанический сад Екатеринбурга станет платным

Руководство Ботанического сада УрО РАН планирует ввести плату за вход для посетителей учреждения. Доходы пойдут на пополнение экспозиции, сообщает «Уралинформбюро».
Заместитель директора Ботанического сада по науке Василий Пономарёв отметил, что так как учреждение является бюджетным, то получает финансирование только на ведение научной деятельности. В остальных затратах город не принимает никакого участия.
В штате Ботанического сада нет даже дворников и сторожей, которые могли бы обеспечить безопасность экспозиции от посетителей. В прошлом году по инициативе сотрудников на территории учреждения установлено два биотуалета для посетителей, чтобы избежать неблагоприятной санитарной ситуации. Город эту благотворительность не ценит,отметил Пономарёв.
На данный момент решение о взимании платы согласовано с Министерством образования и науки России, идёт уточнение юридических деталей. Посетители сообщают, что на входе уже установили турникеты. Руководство Ботанического сада утверждает, что стоимость входного билета не превысит 50 рублей.