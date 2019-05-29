Жители Екатеринбурга предложили построить Храм святой Екатерины на Марсе

Глава города сообщил, что большинство вариантов не имеют отношения к Екатеринбургу, либо носят шуточный характер. Например, екатеринбуржцы предлагают перенести строительство храма в Москву или Санкт-Петербург. А некоторые горожане вовсе предлагают построить храм на Марсе.

Напомним, что протесты у Храма-на-Драме длились несколько дней, начиная с 13 мая. Пикеты прекратились только после сообщения президента России Владимира Путина о необходимости проведения голосования. Мэрия Екатеринбурга открыла прием предложений от горожан касательно нового места для строительства Храма святой Екатерины. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в Театральном сквере храма не будет. На следующий день мэр города выступил с противоположным заявлением, сказав, что сквер у Театра драмы не вычеркнут из списка рассматриваемых вариантов.