«Единая Россия» потратила на поддержку медиков 560 млн рублей пожертвований

«Единая Россия» проводит сбор пожертвований на помощь медработникам в борьбе с пандемией, и на текущей момент партия собрала уже 560 млн рублей.
Напомним, председатель ЕР Дмитрий Медведев ранее призывал однопартийцев отдать свою месячную зарплату на поддержку медиков в борьбе с пандемией, пишет mkset.ru. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что собранные средства пошли на закупку реанимобилей со встроенными аппаратами ИВЛ и защитных медизделий. Весь инвентарь доставили в наиболее пострадавшие от коронавируса регионы, такие как Дагестан. Сюда уже доставили три тысячи защитных костюмов и десять тысяч наборов СИЗ.
Главный врач медсанчасти МВД по республике Магомед Магомедов поблагодарил партию за помощь, отметив, что при нынешней нагрузке она не будет лишней. Главврач городской клинической больницы № 1 Махачкалы Хаджимурад Малаев добавил, что каждый комплект защитных медизделий - это безопасность медработника.
“Мы очень ценим это внимание”, - отметил он.
Также защитные костюмы привезли в регионы Приволжского ФО, Еврейскую АО и на юг страны. Десять областей уже получили реанимобили со встроенным аппаратом ИВЛ. Так, главврач Алатырской ЦРБ в Чувашии Юрий Боголюбов отметил, что такое высокотехнологичное оборудование станет хорошим подспорьем для врачей при оказании быстрой и качественной медпомощи.
Кроме того, как сообщает сайт “Единой России”, добровольцы партии по всей стране бесплатно раздают одноразовые маски и перчатки.
Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий рассказал о помощи медикам в период пандемии.
«С помощью партийных взносов нашему отделению партии удалось за короткий срок собрать более двух миллионов рублей. Эти деньги уже расходуются в том числе на приобретение средств защиты. Несколько муниципальных больниц области, медики которых лечат больных коронавирусом, уже получили от наших партийцев маски, перчатки и антисептики. Депутаты также из личных средств помогают больницам. Так, например, депутат Госдумы Лев Ковпак еще в период роста количества зараженных передал в одну из больниц Екатеринбурга аппарат ИВЛ. Сейчас мы развозим собранные специально для врачей продуктовые наборы по всем больницам и станциям скорой медицинской помощи области, медики которых борются с инфекцией. В 24-ю городскую больницу месяц назад мы передали автомобиль, на котором врачи выезжают на вызовы к пациентам. А в ближайшее время мы передадим врачам и второй автомобиль, который пока задействован в работе нашего волонтерского центра», – пояснил он.