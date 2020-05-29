«Единая Россия» потратила на поддержку медиков 560 млн рублей пожертвований

Напомним, председатель ЕР Дмитрий Медведев ранее призывал однопартийцев отдать свою месячную зарплату на поддержку медиков в борьбе с пандемией, пишет mkset.ru. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что собранные средства пошли на закупку реанимобилей со встроенными аппаратами ИВЛ и защитных медизделий. Весь инвентарь доставили в наиболее пострадавшие от коронавируса регионы, такие как Дагестан. Сюда уже доставили три тысячи защитных костюмов и десять тысяч наборов СИЗ.

Главный врач медсанчасти МВД по республике Магомед Магомедов поблагодарил партию за помощь, отметив, что при нынешней нагрузке она не будет лишней. Главврач городской клинической больницы № 1 Махачкалы Хаджимурад Малаев добавил, что каждый комплект защитных медизделий - это безопасность медработника.

“Мы очень ценим это внимание”, - отметил он.

Также защитные костюмы привезли в регионы Приволжского ФО, Еврейскую АО и на юг страны. Десять областей уже получили реанимобили со встроенным аппаратом ИВЛ. Так, главврач Алатырской ЦРБ в Чувашии Юрий Боголюбов отметил, что такое высокотехнологичное оборудование станет хорошим подспорьем для врачей при оказании быстрой и качественной медпомощи.

Кроме того, как сообщает сайт “Единой России”, добровольцы партии по всей стране бесплатно раздают одноразовые маски и перчатки.

Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий рассказал о помощи медикам в период пандемии.